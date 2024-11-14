ألفونسو ديفيس يعود إلى فليك؟ برشلونة يعتزم تفجير قنبلة في وجه ريال مدريد!

صفقة مدوية لو تمت لصالح النادي الكتالوني

يبدو أن برشلونة يعد العدة لصفقة مدوية، ليس فقط لكونها احتياجًا فنيًا كبيرًا له في تشكيلة المدرب هانز فليك، ولا بسبب جودة اللاعب المقصود، ولكن لأن ريال مدريد يعتبر أنه قد ضمن هذه الصفقة بالمجان!.

برشلونة وفقًا لصحيفة "سبورت" يعتزم ضم الظهير الأيسر البافاري ألفونسو ديفيس في ضربة مدوية لأحلام ريال مدريد إن تحققت أطماع البلوجرانا بالفعل في ضم الظهير الأيسر الكندي.

برشلونة ينوي دخول خط التفاوض بحلول موسم الانتقالات الصيفية المقبل، حين يصبح ديفيس متاحًا بالمجان بعد انتهاء عقده في بايرن ميونخ، والذي لا يبدو قابلًا لتجديد إضافي، ويضيف التقرير أن النادي الكتالوني فتح قنوات التواصل بالفعل مع بيئة اللاعب.

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ليس ديفيس فقط هو من على رادار برشلونة في مركز الظهير الأيسر، الفريق الكتالوني يضع أيضًا كلًا من هوجو بوينو لاعب وولفرهامبتون المعار وألفارو كاريراس لاعب بنفيكا ضمن خياراته.

لكن ضربة ديفيس قد تكون مدوية للغاية إن تمت، وقد يستغل برشلونة تدريب هانز فليك لديفيس من قبل في بايرن ميونخ ومنحه الفرص الأولى كي يصبح واحدًا من أفضل أظهرة العالم في مركزه.

إلا أن المرجح وفقًا لكل المصادر، أن الدولي الكندي سيكون لاعبًا لريال مدريد بحلول سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حينها يمكن أن تتضح كل الإجابات بشأن نجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 24 عامًا.