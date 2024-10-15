مدافع بنفيكا يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد من أجل الانتقال لريال مدريد

طفرة مميزة يعيشها اللاعب الشاب

بعد تألقه اللافت مع بنفيكا هذا الموسم، أبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا قويًا بإمكانية استعادة لاعبه ألفارو كاريراس في أقرب وقت ممكن، وهنا كانت الصدمة!

كاريراس سبق له اللعب في أكاديميتي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ورحل عن الأخير خلال الميركاتو الصيفي الماضي منتقلًا إلى بنفيكا، في صفقة تصل قيمتها إلى 6 ملايين يورو.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية قالت إن تألق صاحب الـ21 سنة لفت أنظار ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو ويوفنتوس، ولكن مانشستر يبدو هو الأكثر حرصًا على ضمه ودفع شرط إعادة الشراء مقابل 20 مليون يورو، لتدعيم مركز الظهير الأيسر وتقوية دفاع الفريق.

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ولكن الصحيفة أكدت أن كاريراس يرفض العودة إلى أولد ترافورد من جديد، ووضع فكرة الانتقال إلى ريال مدريد كهدف رئيسي له في حالة الاستقرار على مغادرة بنفيكا في المستقبل القريب.

وعلى الجانب الآخر لا يبدو الطريق مُمهدًا للنجم الشاب في ريال، لأن الميرينجي يمتلك فران جارسيا وفيرلان ميندي، ومن المتوقع قدوم ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ مجانًا في الصيف، مما يفتح الباب أمام الأندية الأخرى المهتمة بضمه.