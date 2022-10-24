ألبس الشرطي كمهرج ويلمح لتعرضه للعنصرية .. احتجاز نجم بايرن ميونخ!

الشرطي احتجزه لمدة ساعتين قبل أن يقرر تركه!

كشف السنغالي المولود على أراضي فرنسية بونا سار لاعب بايرن ميونخ الألماني عن تعرضه لموقف صعب خلال عودته من فترة عطلة رفقة عائلته إلى ميونخ.

جاء هذا في صورة نشرها لشرطي بوجه مهرج ورسالة عبر يوميات حسابه على موقع "إنستجرام"، وألمح خلالها أن التعامل معه كان فيه بعض العنصرية والتمييز.

وكتب اللاعب: "انتظرت أمتعتي مع 200 راكب آخر قبل أن يقرر أحد الأشخاص من الجمارك احتجازك وتفتيشك لمدة ساعتين كما لو كنت تاجر مخدرات بحركة واحدة من إصبعه".

وأضاف: "بعد ذلك يبررون ذلك بمنتهى البساطة أن ذلك إجراء روتيني متبع، لقد احتجزوني لمدة ساعتين وصادروا أغراضي القيمة، سأظل اتسائل دائمًا، متى سنشعر أننا في بلادنا، حقًا ذلك يجب أن يتوقف".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في 2020 قادمًا من مارسيليا لكنه نادرًا ما يحصل على دقائق مع البافاري.