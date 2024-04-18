بعد أكثر من 20 عامًا.. فيجو يقدم "رأس الخنزير" لمشجعي ريال مدريد وبرشلونة!

لفتة توحي بأن كرة القدم تتخطى كل المشاحنات

قبل أكثر من 20 عامًا، ألقى جمهور برشلونة رأس خنزير على لويس فيجو أثناء لعبه أول مبارة بقميص ريال مدريد على ملعب "كامب نو" صورة لا ينساها التاريخ الرياضي إلى الآن.

لكن لأن كرة القدم تتخطى كل تلك الأحداث، يبدو الزمن كفيلًا بتحويل كل المشاحنات إلى مزحات، وهذا ما أكده لويس فيجو نفسه في شراكته الأخيرة مع "أوبر إيتس".

هذه الشراكة تقضي بتقديم طبق من لحم رأس الخنزير على هامش الكلاسيكو، وسيتمكن مشجعو الفريقين من الاستمتاع به دون أي مشكلة.

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تمت تسمية الطبق بـ"رأس خنزير فيجو" وروج له الأسطورة البرتغالي رسميًا مع صورة من صحيفة حملت اللقطة الشهيرة.

وقال فيجو على هامش تقديم هذا الطبق الجديد: "المباراة مر عليها أكثر من 20 عامًا، على الأرجح تم إلقاء كل شيء علي، لكنني أتذكر مشهد رأس الخنزير الذي ألقي علي، أشكر أوبر إيتس، الآن يستطيع مشجعو ريال مديد وبرشلونة أن يطلبوا طبقي المفضل ويستمتعوا بالكلاسيكو".