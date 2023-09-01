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"أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني" .. كواليس مكالمة الاتحاد وليفربول بشأن صلاح

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2021-22Getty
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تعرف على كواليس ما دار بين مدير ليفربول ومفاوض الاتحاد بشأن محمد صلاح

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مازالت محاولات نادي الاتحاد مع ليفربول الإنجليزي مستمرة، من أجل حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.

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وأشارت صحيفة "ذا أتليتك" الأمريكية إلى أن ليفربول رفض العرض الشفهي المقدم من الاتحاد من أجل التعاقد مع محمد صلاح، والذي تزيد قيمته عن 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إضافات قد تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن العرض لم يُنظر إليه من جانب ليفربول، وتم رفضه على الفور، والتفاوض تم عن طريق مكالمة مع مدير ليفربول مايك جوردون مساء يوم الخميس الماضي.

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وأكد مدير ليفربول خلال المكالمة الودية مع مسؤول الاتحاد، على أن محمد صلاح ليس للبيع، وهذه المسألة مغلقة ولا نية للتحدث فيها حاليًا.

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وجدد محمد صلاح عقده لمدة 3 سنوات خلال صيف 2022، ليستمر حتى صيف 2025، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 94900كريم بنزيما
  • 10118خاليدو كوليبالي
  • 18368روبرتو فيرمينو
  • 8221نجولو كانتي
  • 20970مارسيلو بروزوفيتش
  • 43025صفقة أخرى
195602 الأصوات

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