مارادونا المُقنَع .. لماذا يجب على ناديك المفضل نسيان هالاند وضم أوسيمين؟

على ناديك المفضل تحضير ما يزيد عن 100 مليون يورو في الصيف!

لو كنت تؤمن أن عدد الأهداف هو المعيار الوحيد لجودة المهاجم، فبالتأكيد إرلينج هالاند هو مهاجمك المفضل، ولكن لو لديك أي رأي آخر، دعنا نتحدث عن فيكتور أوسيمين!

النيجيري الذي يرتدي قناعًا واقيًا يغطي كامل وجهه بعد الإصابة التي لحقت به في نهاية 2021، أصبح لاعبًا خارقًا دون أن يحصل على القدر الكافي من الإشادة مثلما يحدث مع هالاند.

دييجو أرماندو مارادونا هو أيقونة نابولي ولا يمكن مقارنته بأي لاعب، ولكن الحلم الذي خلقه أوسيمين ورفاقه بتصدر الدوري الإيطالي هذا الموسم، جعل النيجيري يدخل قلوب عشاق النادي مثلما فعل الأسطورة الأرجنتينية.

هالاند سجل 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهذا العدد من الأهداف قيمته تبدو أكبر بكثير من رصيد أوسيمين التهديفي بـ19 هدفًا بالدوري الإيطالي، ولكن هناك بعض التفاصيل التي لا يُمكن تجاهلها..

يفعل ما قاله هنري

Getty Images

النجم الفرنسي تييري هنري خرج مؤخرًا من أجل الحديث عن بعض المشاكل التي يواجهها إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، وتجعله يتعرض للكثير من الانتقادات من الجماهير والنقاد.

مشكلة هالاند الحقيقية هي عدم محاولة التأقلم على أسلوب لعب من حوله مثل رياض محرز وكيفين دي بروينه وبرناردو سيلفا وجاك جريليش، رغم الجودة الهائلة التي تتمتع بها هذه المجموعة.

هنري تحدث عن تجربته الشخصية في آرسنال، وقيامه بالتمركز في الأماكن المناسبة لباقي اللاعبين من حوله مثل دينيس بيركامب وغيره، لأن كل لاعب طريقته تختلف عن الآخر، وهذه الطريقة لم يجيدها هالاند حتى الآن.

صحيح أن عدد أهداف هالاند يبدو خياليًا في هذه الفترة القصيرة مع سيتي، ولكن هل قام بتكوين شراكة أو نوع من التفاهم مع أي من نجوم الفريق حتى الآن؟ الإجابة لا!

أوسيمين فعل ذلك بكل بساطة وقام بتكوين شراكة ربما تكون الأفضل في العالم مع الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا.

صاحب الـ24 سنة يجيد كذلك الربط بين الخطوط ومساعدة المدرب لوتشيانو سباليتي على تطبيق أسلوب لعبه بمجموعة أقل بكثير من التي يلعب بجوارها هالاند في سيتي، ومع ذلك نجد النرويجي يفقد قيمته وقوته كلما ابتعد عن منطقة الجزاء، وهو العيب الذي يتحول إلى ميزة لدى أوسيمين.

لا يحتاج الكرة

بغض النظر عن الإنهاء الخرافي لهدفه في شباك ساسوولو في 17 فبراير الماضي، إلا أن القيمة الحقيقية لأوسيمين تظهر من خلال تحركه بدون كرة خلف دفاع الفريق الخصم.

أليسيو ديونيسي مدرب ساسوولو قال في تصريحات صحفية:"الصعوبة التي يخلقها لك نابولي، هي أنهم يلعبون تمريرات قصيرة ويمضون وقتًا طويلًا فيها، قبل القيام بتمريرات مفاجئة في الاتجاه المعاكس".

أوسيمين يتم استخدامه من خلال سباليتي في التواجد بالمكان المناسب لاستقبال هذه التمريرات، وتصرفه ضد ساسوولو يعكس القيمة الهائلة التي يمتلكها هذا اللاعب.

لو كنت منبهرًا بقوة هالاند، فعليك معرفة أن أوسيمين لا يقل عنه، بل يستخدمها بصورة أفضل من خلال التمركز بطريقة ذكية خلف المدافعين، كما أنه يتميز بحماية الكرة بصورة جيدة وفتح مساحات لمن حوله لتشكيل خطورة على المنافس.

المهاجم النيجيري يضع نفسه بصفة مستمرة على الجانب غير المرئي من المدافعين، ويستخدم سرعته وقوته في المرور منهم بأسهل صورة ممكنة، لذلك هو ليس بحاجة هائلة للحصول على الكرة لإحداث التأثير اللازم لنابولي.

الكرات الهوائية

Getty

هذه الخاصية تعتبر من أهم مميزات هالاند، ولكن أوسيمين لن يحبطك أبدًا عندما يحصل على أي كرة عالية داخل منطقة الجزاء، بفضل بنيانه الجسدي الذي يتمتع بمرونة هائلة.

تموضعه الذكي داخل منطقة الجزاء يجعله أكثر خطورة من هالاند على أي خصم، لأنه يضع نفسه في مواقف مفيدة عندما يحتاج أي من اللاعبين حوله إلى لعب كرة عرضية للهروب من التكتلات الدفاعية.

أوسيمين يهرب في اتجاه القائم الخلفي ودائمًا لا يستطيع المدافعون رؤيته، تمامًا مثلما حدث في هدفه الخرافي أمام روما، الذي تلقى فيه كرة عرضية لم تكن في المكان المناسب لتسديدها برأسه، لتظهر سرعة البديهة لديه باستلامها على صدره وتسديدها في المرمى ليكون أحد أجمل الأهداف في أوروبا هذا الموسم.

وفي النهاية سنجد أن أوسيمين يمتلك العديد من الصفات التي تميزه عن هالاند بجانب الأهداف، ولكن السؤال هنا، هل يستطيع فريقك المفضل تحمل تكلفته؟ سواء ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد، الجميع عليه تحضير أكثر من 100 مليون يورو الصيف القادم لأن نابولي لن يقبل بأقل من ذلك!