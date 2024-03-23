أكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب في أوروبا.. مفاجأة "ملكية" بالدوري الإسباني!

من الأكثر دخلًا؟

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قائمة أفضل اللاعبين تقاضيًا للأجور في الدوريات الخمسة الكبرى، والتي اشتملت على مفاجأة تخص الدوري الإسباني.

البداية من الدوري الإنجليزي حيث تم الكشف عن أن كيفن دي بروينه هو الأعلى تقاضيًا برصيد 2.2 مليون يورو على أساس شهري، وفي الدوري الألماني كان هاري كين الأكثر تقاضيًا بواقع 2.1 مليون يورو، بينما في الدوري الإيطالي فيكتور أوسيمين بواقع 1.5 مليون يورو، ويغرد كيليان مبابي خارج السرب براتب مقارب لـ 1.5 مليون يورو ولكن على أساس أسبوعي!.

أما الدوري الإسباني فمن الممكن ألا يعرف الكثيرون أن أعلى لاعبه تقاضيًا للرواتب هو دافيد ألابا مدافع ريال مدريد بواقع 1.88 مليون يورو، قيمة تتفوق بقليل على ما يتقاضاه روبرت ليفاندوفسكي الذي يحصل على 1.87 مليون يورو على أساس شهري.

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بينما يأتي نجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام بواقع 1.67 مليون يورو شهريًا، ثم يمكننا رؤية إلكاي جوندوجان متوسط ميدان برشلونة ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد بنفس الرصيد.

خلال السنوات الماضية التي كان يوجد فيها كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كانا يتصدران تلك القائمة بكل تأكيد، لكن الآن اختلفت الأمور جذريًا، ومع الانتقال شبه المؤكد لكيليان مبابي إلى ريال مدريد، ينتظر الكل التحديث الجديد!.