أكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية عبر التاريخ

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ من العرب، وما هو ترتيب سالم الدوسري ومحمد أبوتريكة بينهم؟

لا شك أن بطولة كأس العالم للأندية هي إحدى أهم البطولات في عالم كرة القدم، على الرغم من ظهورها منذ حوالي 20 عامًا فقط.

يشارك في مونديال الأندية الفرق الحاصلة على دوري الأبطال في قاراتها، وتوفر لها احتكاك قوي بمدارس كروية مختلفة.

يعتبر كأس العالم للأندية بذلك بطولة تكريمية لأبطال القارات، واعتادت الجماهير العربية على تواجد فريق عربي على الأقل في كل عام.

ونجحت الأندية العربية في تقديم صورة مشرفة في كأس العالم للأندية عبر التاريخ سواء عن طريق تحقيق الأندية لمراكز متقدمة أو بإنجازات فردية.

ويتواجد العرب بين قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة، واعتادوا الظهور الدائم بين قوائم المسجلين.

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية على مر التاريخ من العرب؟ ومن الأكثر تسجيلًا على المستوى العربي؟

من هو هداف كأس العالم للأندية من العرب؟

يعد محمد أبوتريكة، أسطورة النادي الأهلي المصري، أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية وذلك بواقع أربعة أهداف.

كما كان هداف نسخة 2006 والتي حقق فيها الأهلي أول ميدالية عربية وأول ميدالية برونزية له عبر التاريخ.

وتساوى معه سالم الدوسري بعد التسجيل في مرمى فلامنجو البرازيلي.

ترتيب الهدافين العرب في كأس العالم للأندية عبر التاريخ