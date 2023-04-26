"أكبر كارثة في تاريخ نادي النصر .. وطريقة واحدة للخروج منها!"

هل ينجح النصر من الخروج من تلك الكارثة؟

shahid

يمر نادي النصر بفترة من عدم التوازن خلال الوقت الحالي، بعد سلسلة النتائج السلبية، والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن هناك كارثة أكبر بكثير!

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وودع النصر بطولة كأس الملك، بعد الخسارة على يد الوحدة بهدف دون رد، في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن كارثة وصفها بالأكبر في تاريخ نادي النصر.

وكتب المريسل تغريدة، يؤكد خلالها على أن قرار إقالة جارسيا، يعد أكبر كارثة في تاريخ نادي النصر، وأن ما حدث مؤخرًا، يُثبت أن المدرب الفرنسي كان على حق، رغم أخطائه.

وطالب عبد العزيز بضرورة عودة جارسيا، قبل أ ينتهي فريق نادي النصر موسمه في ترتيب كارثي ببطولة دوري روشن للمحترفين، بعد فقدانه صدارة الترتيب.

Shahid