أكبر صدمة للاتحاد .. الهلال يغري الشباب بـ"مال وهؤلاء اللاعبين" مقابل تمبكتي!

تفاصيل جديدة في صفقة الهلال وتمبكتي

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يستعد نادي الهلال السعودي، لحسم صفقة تبادلية ضخمة مع الشباب، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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الهلال حسم مجموعة من الصفقات العالمية الضخمة، في الميركاتو الحالي - حتى الآن -؛ على رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم دي أوليفيرا، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، يفاوض الزعيم الهلالي، نادي الشباب السعودي؛ للتعاقد مع المدافع الدولي المتألق حسان تمبكتي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وكشفت الشبكة، عن أن الهلال، يغري الليث الشبابي، بمبلغ مالي، بالإضافة إلى التخلي عن اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، هذه المعلومة، معلنًا عن الأسماء التي قد تدخل في صفقة انتقال تمبكتي، إلى الهلال.

وأشار القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، إلى أن المهاجم صالح الشهري، بالإضافة إلى الجناحين الشابين محمد القحطاني وسعد الناصر، على رأس الأسماء المرشحة للانضمام إلى الشباب.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن حسان تمبكتي، يضغط على الإدارة الشبابية بقوة؛ لقبول العرض، خاصة أنه هو من عرض نفسه على قلعة الزعيم.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة، أعلنت اقتراب مدافع نادي الشباب البالغ من العمر 24 سنة، من الانتقال إلى الاتحاد، في الوقت الذي يحظى فيه اللاعب، باهتمام أيضًا من الأهلي والنصر.

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