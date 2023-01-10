"أكاذيب تدمر حياتي" .. عارضة بلجيكية ترد على تقارير ارتباطها بمبابي

عارضة الأزياء البلجيكية قررت الرد على التقارير التي أكدت ارتباطها بمبابي.

قررت عارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام الرد على تكهنات الصحف الفرنسية في الآونة الأخيرة حول دخولها في علاقة مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان.

بيرترام، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت متزوجة من اللاعب الهولندي جريجوري فان دير فيل وانفصلت عنه في 2022، استخدمت حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي لنشر بيان تنكر فيه العلاقة مع مبابي، وتشن هجومًا عنيفًا على الصحافة.

وكتبت بيرترام: "عادة لا أرد على القيل والقال أو الشائعات، ولكن هناك حد لا يجب تجاوزه، في الأسابيع القليلة الماضية انتشرت أكاذيب عني تسببت في ضرر جسيم لعائلتي ولي".

وأضاف: "لقد بدأ عام 2023 معي بالكراهية والتسلط عبر الإنترنت، وللأسف هذه هي الصورة المحزنة لما أصبح عليه عالمنا، لا شيء قيل أو كتب صحيح بأي شكل من الأشكال".

وتابعت: "أسوأ جزء هو أن الناس يؤمنون حقًا بهذا الهراء، على الرغم من عدم وجود دليل واحد على ما قيل عني والعديد من الأكاذيب التي تدمر سمعتي وصورتي".

وأردفت: "في عالم نتلقى فيه زيارات ونقرات وإعجابات وهذا هو كل ما يهم، ننسى أحيانًا أننا ما زلنا بشرًا ويمكن للتنمر الإلكتروني للأسف أن يدمر حياتنا، لهذا السبب اعتقدت أنني بحاجة للتحدث، لأننا إذا سمحنا لأي شخص أن يقول ما يريد، فقد نبدأ في الاعتقاد بأن هذا أمر طبيعي".

واختتمت: "هناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع هذا وهو شر محض، إلى عائلتي وأصدقائي وكل من يقف بجانبي، أقدر دعمكم، انشروا الحق والحب وكونوا لطفاء لأن الحب في النهاية سيسود دائمًا".