أقوى رد على صفقة أوديون إيجالو .. الشباب يبحث عن خطف نجم الهلال

هل ينجح الشباب في خطف صفقة جديدة من الهلال خلال الصيف الجاري بعد جوستافو كوييار؟

لا تزال أعين مسؤولي نادي الشباب السعودية موجهة نحو لاعبي الهلال، بعدما نجحوا مؤخرًا في الظفر بخدمات لاعب وسطه الكولومبي جوستافو كوييار.

الزعيم استغنى عن نجم خط الوسط الكولومبي، ليوقع الأخير عقد مدته ثلاث سنوات مع الليوث، فيما يعوضه الأزرق بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش.

ووفقًا للصحفي الرياضي عبد الكريم الشمري فإن الشباب يستهدف حاليًا ضم البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح الهلال، وفتح بالفعل خطف مفاوضات مع إدارة فهد بن نافل.

كارييو منتظم حاليًا في معسكر الزعيم في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل، فيما ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وحال نجاح الشباب في إتمام هذه الصفقة، ستكون بمثابة تعويض لجماهيره بعدما خطف الهلال منهم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في شتاء 2022م، ليقوده لحصد لقب الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا وفضية كأس العالم للأندية المغرب 2022م.