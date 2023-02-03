"أقسى لحظة في حياتي".. لماذا بكى نوير دموعًا حارة بعد الإصابة؟

جدار ألمانيا يكشف كواليس الإصابة التي تعرض لها أثناء التزلج

تناول الألماني مانويل نوير حارس فريق بايرن ميونخ بعض التفاصيل الخاصة بإصابته مؤخرًا والتي أدت إلى غيابه عن فريقه في أعقاب كأس العالم.

وسرد نوير تفاصيل الإصابة في مقابلة مع صحيفة "ذا أتليتك" قال فيها: "كنت أجلس في المنزل أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم، قررت أن أقوم بالتزلج، وهنا حدثت الإصابة، رد فعل الإدارة والفريق التدريبي كان مصدومًا للغاية".

وأردف: "لقد كانت تلك من أكثر لحظات مسيرتي قسوة، شعرت بأنني تركت الفريق في حاجة إليّ، ما آلمني هي اللحظات التي كنت أقول فيها للآخرين إنني أحتاج إلى إجراء جراحة، لقد بكيت بشكل كبير في ذلك التوقيت رغم أنني كنت أتوقع أن يسير كل شيئ على ما يرام".

لكن الألماني مصر على أنه سيعود للعب كرة القدم بشكل اعتيادي، وأنه سيتخطى مرحلة الإصابة الصعبة التي تلم به.