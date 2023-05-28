أقسم بـ"عليّ بالحرام" .. عبد العزيز المريسل في موقف محرج، هل ينفذ وعده بعد حسم الاتحاد للقب الدوري؟

الإعلامي النصراوي أقسم بأغلظ الأيمانات وتحدى الاتحاد، لكنه خسر التحدي!

وضع الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل نفسه في موقف محرج أمام الجماهير، بعد تحديه الخاص بعدم تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي.

العميد حسم بالفعل لقب دوري روشن أمس السبت، لصالحه بعد الفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، فيما تعثر منافسه النصر بالتعادل أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

وبدأ المنافسون في نشر تحدٍ قديم للمريسل، أقسم به بأغلظ الأيمانات على اعتزاله العمل الإعلامي حال تتويج النمور بأي بطولة في عهد الرئيس الحالي أنمار الحائلي.

وقتها قال الإعلامي النصراوي، خلال إحدى المساحات عبر "تويتر": "عليّ بالحرام إذا إدارة أنمار موجودة، ويأخذ الدوري وأنا إعلامي، عليّ بالحرام اعتزل الإعلام ولن أظهر في أي منصة إعلامية، عليّ بالحرام!، محكمتي الإعلامية حكمت، والله وإن الاتحاد لن يحقق بطولة، لا دوري ولا كأس، وأنا إعلاميًا موجود، بسبب ما حدث من هذه الإدارة في موضوع حمد الله والنصر، أنا حلفت بالله، والله لن يحقق الاتحاد بطولة وأنا موجود إعلاميًا، ولو يفرق الاتحاد عن النصر والهلال 30 نقطة".

لكن المفاجأة كانت بتحقيق العميد الموسم الجاري لقب كأس السوبر السعودي، بعد الإطاحة بالنصر من دور نصف النهائي، وكذلك تحقيق لقب دوري روشن متفوقًا على العالمي بخمس نقاط مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.