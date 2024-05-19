"أقسم بالله سأصبح نصراويًا" .. مشجع هلالي ينوي تغيير ميوله الكروية في هذه الحالة!

لعبوا علينا وصرتُ خائفًا طوال المباراة..

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أثار أحد المشجعين الهلاليين حالة جدلية، بإعلان نيته في تغيير ميوله الكروية إلى الغريم التقليدي، النصر في حالة واحدة فقط.

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ويستعد الهلال لمواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تكتب ختام الموسم الرياضي الجاري، حيث تمكن الهلال من التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما توج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال مشجع هلالي يُدعى "أبو ليث"، عبر أثير يو إف إم، "أقسم بالله سأصبح نصراويًا، إذا خسر الهلال أغلى الكؤوس".

وتحدث المشجع عن مباراة النصر والهلال، التي انتهت بالتعادل (1-1)، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، قائلًا "النصر كانوا سيفوزون علينا بـ6 أو 7 أهداف، لولا لطف الله بنا ثم الحارس ياسين بونو، النصر لعبوا علينا وصرتُ خائفًا طوال المباراة".

وشكك المشجع الهلالي في قانونية ركلة الجزاء، التي احتسبها الحكم الإسباني جوزيه مارتينيز، لصالح الهلال، في الدقائق الأخيرة، ليُسجل الصربي ألكساندر ميتروفيتش، هدف التعادل للهلال، في الدقيقة 90+10، مدعيًا بأنه لا يحق لحكم الفيديو أن يستدعي حكم الساحة للشك في منطقة وقوع المخالفة التي أدت إلى الجزائية، سواء داخل أو خارج المنطقة.

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وقبل بداية الموسم، تمكن النصر من الفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على الهلال بنتيجة (2-1)، في نهائي سعودي خالص امتد للوقت الإضافي، فيما حقق الهلال انتصارين على غريمه التقليدي، بنتيجة (3-0) في الدور الأول من دوري روشن، وبنتيجة (2-1) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، كما فاز الهلال على النصر بنتيجة (2-0)، في ختام بطولة كأس موسم الرياض الودية، فيما تعادل الفريقان (1-1)، في الدور الثاني من الدوري.

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