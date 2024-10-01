أقرب إلى كرة الشوارع.. نجاح كبير لتجربة Rush في EA FC 25

نمط جديد ناجح من FC25

شهدت لعبة EA Sports FC 25، التي صدرت الأسبوع الماضي خلال النسخة الأولى لمؤتمر شركة EA العالمي إف سي كلوبهاوس في الشرق الأوسط، مجموعة من التحسينات التي تعزز تجربة اللاعبين بشكل كبير.

وكان أحد أبرز التحسينات التي نال إشادة ممارسي اللعبة، هو تقنية FC IQ، والتي تضيف بعدًا جديدًا للواقعية في التكتيكات وأسلوب اللعب.

ومن خلال هذا التحديث الجديد يمكن لمستخدمي اللعبة تبني تكتيك معين مثل التيكي تاكا أو ركن الحافلة أو غيرها من أساليب اللعب الهجومية أو الدفاعية.

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كما كانت أيضا تقنية Cranium، من أبرز الإضافات التي نالت استحسان المستخدمين، بسبب التطور الكبير الذي صنعته الرسوم المتحركة بشأن واقعية وجوه اللاعبين.

وباتت شخصيات مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور تبدو شبه حقيقية، بفضل التفاصيل الدقيقة في تعابير الوجه وجودة الرسومات.

ولكن يظل التحديث الأبرز الذي أحدث ضجة في مجتمع عشاق اللعبة الإلكترونية، هو وضعية اللعبة الجديد المسماة بـ Rush.

ويقدم هذا التحديث نسخة من المباريات الخماسية 5 ضد 5، التي توفر تجربة سريعة وأسلوب لعب أقرب إلى مباريات الشارع.

ويتيح نظام Rush تجربة ممتعة كنوع من التغيير، بعيدًا عن الأوضاع الأكثر تنافسية، رغم أنه لا يمكن اعتباره تحديثًا ثوريًا.

وبشكل عام استطاعت لعبة EA FC 25 أن ترفع مستوى الواقعية وأسلوب اللعب، مع تقديم ميزات جديدة مثل Rush وFC IQ، مما يجعلها خطوة متقدمة للعبة.