الفرنسي نجا من العقوبة

يبدو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي كان متقد الحماسة في مباراة برشلونة وإنتر ميلانو، إلى الدرجة التي تجعله ربما قد أفلت من البطاقة الحمراء الحتمية خلال المباراة.

وانتهت مباراة برشلونة وإنتر ميلانو بالتعادل الإيجابي 3-3 والذي سهل مهمة الأفاعي لدرجة كبيرة في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا خصوصًا بعد الفوز في إيطاليا 1-0.

ديمبيلي افتتح السجل التهديفي في هذه المباراة بهدف لم يستطع برشلونة مواصلة الاستفادة منه ليبدأ السيناريو الكارثي لفريق المدرب تشافي هيرنانديز مع مطلع الشوط الثاني.

الضحية دارميان!

ورغم أن حكم اللقاء، البولندي سيمون مارشينياك أدى مباراة رائعة في المجمل، إلا أن ديمبيلي أفلت من مقصلة الحصول على الطرد في تلك المباراة.

لقد تدخل الفرنسي على ماتيو دارميان بعنف، في حالة تحصل جراءها ديمبيلي على البطاقة الصفراء، التدخل الذي حدث في الشوط الثاني والتي طالب جماهير إنتر ميلانو ربما بمنح الفرنسي طردًا مباشرًا لم يكن الحالة الوحيدة التي أفلت فيها ديمبيلي من المقصلة.

في الشوط الأول تشاجر ديمبيلي مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلانو وكان من الممكن أن يتحصل على بطاقة صفراء ولكن مارشينياك اكتفى بتحذير اللاعبين.

سباب تجاه باريلا

ليس هذا فقط، بل إن ديمبيلي كان من الممكين أن يتحصل على بطاقة صفراء ثانية في موضع آخر من المباراة إثر سبابه الذي بينته الكاميرات تجاه الإيطالي نيكولو باريلا.

ديمبيلي استغل لحظات خروج باريلا في الدقيقة 84 لإجراء التبديل، ليقول له فيما التقطته الكاميرات بوضوح: "هيا إلى الخارج يا ابن العاهرة!".