"أفضل هالاند على مبابي" .. نجم ريال مدريد يفجر المفاجأة!

مطالبات بانضمام هالاند إلى ريال مدريد بدلًا من مبابي...

ارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن يبدو أن أحد نجوم الميرينجي، لا يرحب باللاعب الفرنسي.

ويسعى ريال مدريد، لتعزيز خط هجومه بالتعاقد مع النجم الفرنسي، في صفقة طال انتظارها منذ سنوات، إذ تحلم إدارة الميرينجي بضم مبابي، منذ أن كان لاعبًا في صفوف موناكو.

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ 25 عامًا، مع فريقه بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وبحسب التقارير الصحفية فإن رغبة اللاعب هي الرحيل عن حديقة الأمراء.

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ومن جانبه، يرى أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، أن صفقة كيليان مبابي لن تكون هي الأفضل بالنسبة للميرينجي، في حال مقارنتها مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وقال الحارس الأوكراني، في تصريحات لبرنامج " الشيرنجيتو": "بالنسبة لي كمهاجم رقم 9، سيكون هالاند أفضل من مبابي".