"أفضل من هالاند ومبابي" .. نجم ريال مدريد وإنتر السابق يشيد بألفاريز!

يبدو أن كأس العالم قد فتحت علينا باب مقارنات لن يغلق قريبًا.

أشاد التشيلي إيفان زامورانو نجم ريال مدريد وإنتر السابق باللاعب جوليان ألفاريز بعد ما قدمه من مستويات في كأس العالم رفقة المنتخب الأرجنتيني.

وقال زامورانو في حوار مع "تي واي سي": "جوليان ألفاريز لاعب متكامل في الشق الهجومي أكثر من الثنائي كيليان مبابي وإرلينج هالاند".

وأضاف: "هالاند ليس جيدًا على الأطراف، ومبابي لا يستطيع أن يلعب كرقم تسعة بشكل صريح، لذلك جوليان أفضل منهما، لأنه يقوم بكلا الأمرين ببساطة".

ولعب ألفاريز دورًا كبيرًا في مشوار الأرجنتين في البطولة، بالأخص في مباراة نصف النهائي التي سجل فيها ثنائية وتسبب في ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد حققت اللقب في نهاية المطاف على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.