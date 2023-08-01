"أفضل من بعض لاعبي الدوري الإنجليزي".. لورين جيمس تثبت كلام شقيقها وباتشواي يصدق

باعترافهم.. شقيقة جيمس تتفوق على الرجال

لفتت لورين جيمس مهاجمة إنجلترا الأنظار بعد هدف خيالي أمام الصين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم للسيدات 2023.

وسجلت جيمس هدفين في فوز إنجلترا على الصين بسداسية مقابل هدف ليضمن اللبؤات التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المونديال.

هدف جيمس الأسطوري جاء عن طريق لمسة واحدة في الهواء في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني وقفت أمامها حارسة الصين مكتوفة الأيدي ولم يسعها فعل شيء سوى مشاهدة الكرة تسكن شباكها.

ونال الهدف استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركهم ميشي باتشواي الرأي وغرّد مخاطبًا شقيقها ريس جيمس لاعب تشيلسي قائلًا: "إنهاء لورين للهجمات أفضل مني".

لطالما كان ما قدمته لورين مصدر فخر لأخيها الذي سبق وقال عنها "إنها أفضل من بعض لاعبي الدوري الإنجليزي".

وحسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة إذ سجل ثمانية أهداف واستقبل هدفًا وحيدًا، فيما تأهلت الدنمارك برفقتها برصيد ست نقاط، بينما غادرت كلٌ من الصين وهايتي.

وتلتقي سيدات إنجلترا مع نيجيريا في الدور ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل السابع من أغسطس في الساعة العاشرة صباحًا.