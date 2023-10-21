"أفضل منه مرتين" .. فينيسيوس الكولومبي يستغل نجم ريال مدريد لجلب الشهرة والجوائز!

تشابه واضح بين الثنائي

اسمه الحقيقي ريكاردو رينكون، ولكن على شبكات التواصل الاجتماعي يطلق على نفسه لقب "فينيسيوس الكولومبي" في إشارة لنجم ريال مدريد.

الشاب ريكاردو استغل التشابه بينه والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بأفضل صورة ممكنة، بعدما أصبح من أشهر المؤثرين على منصات التواصل في أمريكا الجنوبية بسبب وجهه وبعض المهارات الكروية التي يمتلكها.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على الشاب الكولومبي الذي يتباهى على حساباته بأنه أفضل من فينيسيوس جونيور الحقيقي مرتين، ويصف نفسه بأن نجم ريال مدريد هو النسخة المزدوجة منه وليس العكس.

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ويحرص كذلك على اتباع أي تسريحة يقوم بها الجناح البرازيلي وكذلك الأقراط التي يرتديها، بالإضافة إلى مظهره الجسماني ولياقته البدنية، كما يرتدي قمصان ريال مدريد ومنتخب البرازيل المختلفة.

ويمتلك ريكاردو في الوقت الحالي أكثر من 172 ألف متابع على حسابه بموقع إنستجرام، بينما يصل العدد إلى 660 ألف على تيك توك، واكتسب الكثير من الشهرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها بالتعاون مع أصدقاء آخرين يقلدون مشاهير كرة القدم.

يذكر أن "فينيسيوس الكولومبي" تم ترشيحه مؤخرًا لجائزة أفضل مؤثر شاب لهذا العام في حفل توزيع جوائز "Instafest" والتي تمنح لأفضل منشئي المحتوى في كولومبيا.