"أفضل لاعب في العالم؟ ميسي يشارك في دورٍ بلا معنى!"

نقاش حول أفضلية ميسي

ستظل النقاشات حول "اللاعب الأفضل على الإطلاق" محتدمة، حيث يرى البعض أن نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي هو من يستحق تلك المكانة، وهناك من يرى أنها من حق لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

لكن هذا لا ينفي أن الثنائي له كل الاحترام والتقدير في أوساط اللعبة، لكن ما حدث بين جاري لينيكر وبيرس مورجن كان مختلفًا، حيث سخر الأخير من البرغوث لأنه يشارك في الدوري الفرنسي.

ونشر لينيكر تغريدة يمتدح فيها ما قدمه ليونيل اليوم أمام فريق تروا حيث سجل هدفًا رائعًا وقدم تمريرة حاسمة مدهشة لزميله نيمار، وبالتالي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه باللقاء.

وجاء في تغريدة لينيكر: "هذا النوع من الرؤية المذهلة وثقل التمريرات، أكثر من العدد الهائل من الأهداف التي يسجلها، هو ما يميز ميسي عن أي شخص آخر... ثم هناك قدرته الرائعة على المراوغة".

ورد عليه مورجان: "إن مراوغتك الخاصة حول ميسي اليوم أكثر سحرًا. لقد تعثر باريس سان جيرمان للفوز 4-3 على جبابرة كرة القدم الأسطوريين تروا.. عد إلي إذا لعب أفضل لاعب في العالم (ميسي) بالفعل في دوري يمتلك أي معنى مرة أخرى".

وتأتي سخرية مورجان من تغريدة لينيكر لأن ميسي يشارك في الدوري الفرنسي، وهو الأقل تصنيفًا بين الدوريات الخمس الكبار، حيث انتقل إليه ليونيل مع بداية الموسم الماضي بعد أزمته الشهيرة مع برشلونة.