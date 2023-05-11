أغلق جوناثان بارنيت، وكيل الويلزي جاريث بيل، الباب في وجه كل الأندية التي قد ترغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد المعتزل مؤخرًا.
وكان جاريث بيل، 33 سنة، قد اعتزل كرة القدم بداية 2023؛ لكن العروض ما زالت تُقدم للنجم الويلزي آخرها كان من الممثل روب ماكيلهيني الذي يملك بالشراكة مع النجم الآخر ريان رينولدز نادي ريكسهام الويلزي.
وكيل بيل تحدث لقناة سكاي سبورتس بشأن عودة بيل إلى ملاعب كرة القدم وقال: "لا أعتقد ذلك. شعر بالإطراء من العروض التي قُدمت إليه لكنها كانت جميعًا على سبيل المزاح".
وواصل جوناثان "يعيش حياة رائعة يستحقها لأنه أفضل لاعب بريطاني ربما على الإطلاق".
وعن عرض ريكسهام تحديدًا قال: "لم يتحدثوا معي، ربما تحدثوا إلى بيل، لكن جاريث لا يرغب في لعب كرة القدم مجددًا".
ويشتهر جاريث بيل بحبه للعبة الجولف وهو الأمر الذي أوقعه في عدد من المشكلات وقت كان في ريال مدريد.
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