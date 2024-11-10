ماذا حدث؟

شهدت مباراة كانبيرا يونايتد وويلينجتون اليوم الأحد، واقعة طريفة للغاية، ضمن الجولة الثانية من الدوري الأسترالي للسيدات على ملعب جيري كولينز ستاديوم.

فاز كانبيرا بهدف نظيف عن طريق ميشيل هيمان في الدقيقة 11، ليتحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بينما بقي ويلينجتون دون أي نقاط في المركز 11 (قبل الأخير).

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأسترالي على منصة إكس، مقطع فيديو من المباراة يظهر كلبًا جميلًا وهو يجري على أرض الملعب في مشهد غير معتاد.

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وحسب الفيديو، فإن الكلب رفض الخروج من أرض الملعب، بينما تحاول كل اللاعبات الإمساك به، حتى وصل إلى قائدة فريق ويلينجتون أنالي لونجو، والتي حملته وأخرجته من الملعب.

وعلق حساب الدوري الأسترالي للسيدات على الواقعة بأنه "أفضل دوري في العالم"، ما أثار تعليقات عديدة من المشجعين.