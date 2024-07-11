"أفضل السيناريو الإنجليزي" .. كول بالمر يرفض تلبية طلب ملك بريطانيا في نهائي اليورو!

سيكون هناك المزيد من الدراما في مباراة إسبانيا

رفض كول بالمر، لاعب منتخب إنجلترا، أن يمنح ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وعدًا بالراحة قبل مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي اليورو.

ويضرب منتخب إنجلترا موعدًا مع إسبانيا، الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكما الملك تشارلز الثالث، قد هنأ منتخب إنجلترا، بعد بلوغه نهائي اليورو عقب الفوز على هولندا (2-1) بفضل هدف قاتل في الدقيقة 90 سجله أولي واتكينز من صناعة زميله كول بالمر، لكنه طالبهم بعدم تأجيل الفوز إلى هذه الأوقات.

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وفي حديثه على قناة إنجلترا على منصة "يوتيوب"، علق كول بالمر: "الأمر يكون أفضل في اللحظة الأخيرة، على الرغم من ذلك. الفوز بهدف قاتل أو ركلات الترجيح أفضل بكثير من مجرد الفوز (2-0) أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "بقدر ما أريد أن يحدث ذلك، الفوز (2-0)، فإن الفوز بركلات الترجيح أو الفوز في اللحظة الأخيرة هو الأفضل".

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة "X" (تويتر سابقًا) رسالة من ملك بريطانيا، طلب فيها من منتخب "الأسود الثلاثة" أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلا: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح".

وأضاف: "أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظ سعيد لإنجلترا".