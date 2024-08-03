"ربما أفضل السفر للخارج".. هدف ريال مدريد يتحدث عن انتقاله المحتمل!

ماذا قال نجم دورتموند؟

علق الألماني نيكو شلوتربيك، مدافع بوروسيا دورتموند، على ما تردد في وسائل الإعلام بشأن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وقال شلوتربيك، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي ألمانيا": "في مرحلة ما، ربما أفضل السفر إلى الخارج، لكنني هنا منذ عامين، واندمجت كثيرًا مع بوروسيا، وأريد حقًا اللعب للموسم الثالث، وربما الرابع والخامس".

وأضاف: "بالطبع استمعت إلى شائعات انتقالي لريال مدريد، في مرحلة ما ربما يمكننا التحدث عن ذلك، لكن حتى الآن دورتموند فقط في ذهني، وأعتقد أنه سيظل كذلك في السنوات القليلة المقبلة".

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وكان شلوتربيك أحد أفضل لاعبي دورتموند الموسم الماضي، حيث وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر على يد ريال مدريد.

ويتطلع النادي الملكي لتحسين خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حتى يحافظ على فرصه في المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل.