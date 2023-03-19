"أفسدت الأغنية وهل وصلنا إلى هذا؟!" .. جماهير برشلونة غاضبة من تلاعب روزاليا بالنشيد!

المغنية التي تضع شعارها على قميص برشلونة تتلاعب بكلمات نشيد النادي الشهير.

قامت المغنية الإسبانية روزاليا بتغيير كلمات نشيد برشلونة الشهير"توت أمب ليكيب" ليتماشى مع اسم ألبومها الأخير "موتومامي".

جاء هذا في مقطع فيديو دعائي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وظهرت فيه المغنية وهي تغني لحن النشيد الشهير لكن بكلمة واحدة وهي "موتومامي".

يأتي ذلك في إطار وضع شعار الألبوم الأخير لها على قميص برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد مساء الأحد، ضمن الاتفاق الدعائي مع الراعي الرئيسي للفريق "سبوتيفاي".

وجاءت ردود أفعال الجماهير على ذلك المقطع ما بين الغاضبة والضاحكة، حيث تعجب البعض من حال النادي الكتالوني بعد أن كان قميصه بلا رعاية ثم أصبح يرعى اليونيسيف ثم تحول إلى ذلك، والبعض الآخر أكد أن طريقة روزاليا في غناء النشيد قامت بإفساده.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد غير شعار الرعاية في لقاء الدور الأول أيضًا إلى شكل بومة في داعية للمغني دريك وخسر النادي الكتالوني تلك المباراة.