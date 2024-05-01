"أفسدتم حياتي" .. مورينيو يفاجئ جيرانه برد صادم ويحدد شرطًا لناديه الجديد

"غالبًا ما تدمر مثل هذه الأسئلة عطلة نهاية الأسبوع"

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، عن سبب امتناعه عن الذهاب إلى ملعب ستامفورد بريدج لحضور مباريات تشيلسي.

واعترف مورينيو في مارس الماضي، برغبته في تولي منصب جديد، لكنه سينتظر الفرصة المناسبة، بينما تم ربط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي ونيوكاسل وتشيلسي.

وقال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "في لندن، أعيش بالقرب من ملعب تشيلسي سمعت الأهداف وأصوات الجماهير. لكن في اليوم الذي بدأ فيه الملعب الغناء باسمي، توقفت عن الذهاب إلى ملاعب أخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يستغرق الأمر (20-30 دقيقة) من منزلي إلى ملعب البلوز. لقد بدأوا بطرح أسئلة كهذه (في أي نادٍ ستعمل؟!)، ولن أذهب بعد الآن، لقد أفسدوا حياتي بهذه الأسئلة".

وعندما سئل مورينيو عن دور فيلاش بواش الجديد في بورتو وما إذا كان ذلك سيجعله أكثر احتمالًا لأن يصبح مدربًا لبنفيكا، قال: "لا تسألني أسئلة من هذا القبيل.. أنا لا أعمل في كرة القدم بهذه الطريقة".

وأضاف: "لا تسألني عن الأندية التي لديها مدرب. لقد بقيت دائمًا بعيدًا عن أي سلوك غير أخلاقي. غالبًا ما تدمر مثل هذه الأسئلة عطلة نهاية الأسبوع".

وعن أهدافه التدريبية المستقبلية، قال مورينيو: "ليس لدي أي مشاريع. ما سيحدث سيحدث. مهمتي دائمًا تكون ثقيلة، أعلم أنه حتى عندما أقوم بتدريب فرق ليست مستعدة للفوز، فإن الناس يتوقعون مني أن أفعل ذلك دائمًا".

وختم: "في العامين الماضيين وصلت إلى نهائيين أوروبيين، أريد أن أعود إلى مقعد المدرب، إنه جزء أساسي من حياتي، بدون التدريب لا توجد سعادة، لكن لم أتلق أي دعوة من أي نادٍ برتغالي كما يتردد".