"أفتقد ميزة لم يقدمها سواه".. مبابي يتحسر على خسارة ميسي

"عشت في ترف أثناء تواجده بباريس"

عبر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن افتقاده لميزة اللعب بجوار ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي وأسطورة برشلونة، منذ رحيل الأخير عن "حديقة الأمراء".

ولعب كيليان مبابي بجوار ليونيل ميسي لمدة موسمين في "بي إس جي"، قبل أن يرحل النجم الأرجنتنيني عن بي إس جي صيف 2023 مجانا إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده.

وقال مبابي في تصريحات نشرتها منصة "أمازون برايم فيديو": "أفتقد كثيرًا اللعب بجوار لاعب استثنائي بقيمة ليونيل ميسي، بالنسبة لمهاجم مثلي يحب المساحات، فأنا أنطلق وأنا على يقين تام بأن الكرة ستصلني من خلاله".

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وأضاف كيليان: "اللعب بجوار ميسي كان ترفًا وميزة لا يستطيع أن يقدمها لك غيره تقريبا".

كان ميسي قد التقى مبابي وجهًا لوجه في نهائي كأس العالم قطر 2022، واستطاع قائد منتخب الأرجنتين أن يحسم الكأس الذهبية لصالح بلاده، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

وتشير التقارير الصحفية إلى أن مبابي (25 عامًا) سينتهي تعاقده مع النادي الباريسي في يونيو المقبل ولم يحسم بعد وجهته المقبلة بالاستمرار أو الرحيل، رغم الكثير من الأنباء التي تربط اسمه بريال مدريد.