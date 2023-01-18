"أفتقد الهراء الذي كنا نفعله" .. ميسي يحتفل بمرور شهر على تتويجه بكأس العالم

ميسي يشتاق لمنتخب الأرجنتين!

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده أجواء اللعب بكأس العالم بقطر، بعد مرور شهر على تتويجه بالبطولة.

بقيادة ليونيل ميسي، نجحت الأرجنتين بالفوز بكأس العالم على حساب فرنسا في نهائي مثير بركلات الترجيح.

ونشر النجم الأرجنتيني مقطعًا للفيديو عبر حسابه على انستجرام عن تتويج التانجو بكأس العالم، معلقًا:" يا له من شهر جميل، وكم من الذكريات الجميلة التي أفتقدها".

وأكمل:" أفتقد زملائي في الفريق، وكل يوم معهم، الدورات التدريبية، وكل الهراء الذي فعلناه. يا له من جنون جميل عشناه طوال ذلك الوقت، وانتهى برفع الكأس الذي أردناه جميعًا".

ويستعد البرغوث لخوض مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان ضد النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، غدًا الخميس على ملعب الملك فهد الدولي.