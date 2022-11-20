أغنية ديباي الجديدة؟ فان خال: لا أحب هذا النوع من الموسيقى!

موسيقى ديباي لا تعجب مدربه

اعتدنا على رؤية تصريحات المدرب لويس فان خال الصريحة والمباشرة في المؤتمرات الصحفية، وهذه المرة تحدث المدير الفني لمنتخب هولندا عن أحد أبرز لاعبيه بكل تلقائية.

حيث سئل فان خال عما إذا كان قد سمع أغنية لاعبه ممفيس ديباي التي قد نشرها منذ أيام بصحبة زميله كوينسي بروميس، لكن المدرب قد أوضح أنه لا يحب هذا النوع من الموسيقى.

لم يفهم فان خال سؤال الصحفي في البداية، فطلب من فيرجيل فان دايك مساعدته حيث قال: " هل يمكنك مساعدتي؟ ماذا سأل؟"، ثم أوضح لاعب ليفربول: "أصدر ممفيس أغنية في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الفريق"، ثم يرد لويس: "أنا لا أستمع إلى ذلك. ليس نوع الموسيقى الخاص بي".

ومن المعروف أن ديباي مهتم للغاية بعالم الموسيقى وخصوصًا "الراب"، حيث أن لديه بعض الأغاني المنشورة عبر صحفته على "يوتيوب".

جدير بالذكر أن ممفيس يستعد رفقة مدربه فان خال لمواجهة السنغال غدًا في المواجهة الأولى ببطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن مباريات المجموعة الأولى.