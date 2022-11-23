أغنى رجال بريطانيا يستعد لشراء مانشستر يونايتد

بعد 17 عامًا مالك جديد لليونايتد؟

قال السير جيم راتكليف إنّه يريد شراء النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد، في حالة قامت عائلة الجليزر بعرضه للبيع.

حيث أعلنت عائلة جليرز عن اقتراب نهاية فترة ملكيتهم لمانشستر يونايتد، والتي استمرت 17 عامًا بعد أن صرح النادي بأن ملاكه يريدون اكتشاف استراتيجيات جديدة ومستعدون للبيع.

وأوضح أغنى رجال بريطانيا أنه سوف يتقدم بعرض لشراء نادي الشياطين الحمر، لكنه سيطالب بسعر مناسب لشراء النادي في السوق الحالي.

وأثار ذلك جدلًا كبيرًا حول من سيقوم بشراء النادي، وأصبحت سيطرة جيم راتكليف على ملك مانشستر يونايتد مطلب جماهيري، فهو مشجع للفريق منذ طفولته وجميع مشجعي الشياطين الحمر تعرفه جيدًا.

على الجانب الآخر أوضح راتكليف أنه يود بشدة تقديم عرض شراء، على أن يكون السعر المُقدم من الجليرز مناسب للسوق الحالي.

وقال:" النادي محفور بعمق في ذهني. لقد قابلت جويل وأفرام جليزر، وهما لا يريدان البيع، إذا كان النادي معروضًا للبيع في الصيف، نعم، ربما كنت اشتريته".

فعلى الرغم من ارتباط راكتليف العاطفي بمانشستر يونايتد إلا أنه أكد أنه لن ينتظر الاحتمالات، ليصبح النادي الآن أقرب للبيع بأحد الشركات من الشرق الأوسط التي تطابق لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.