أغلى صفقة محلية في التاريخ .. حسان تمبكتي هلالي

الهلال هزم الاتحاد والنصر والأهلي في سباق الفوز بمدافع الشباب

SHAHID

نجح الهلال في هزيمة الاتحاد والنصر والأهلي والفوز بتوقيع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير بين الأندية الأربعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تمبكتي كان حديث الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الخاص بدوري روشن السعودي، خاصة بعدما عبر عن رغبته في الرحيل وأكد أنه سينتقل للنادي الذي سيُقدم العرض الأفضل للشباب.

صحيفة عكاظ السعودية أكدت أن المدافع الدولي السعودي وقع على عقد يمتد لـ4 سنوات فجر اليوم مع الهلال في حضور رئيسي الناديين، فهد بن نافل وخالد آل ثنيان، وفهد المفرج بجانب وكيل اللاعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ولم تكشف المصادر الصحفية عن قيمة الصفقة لكن عكاظ اكتفت بالإشارة إلى أنها الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين، فيما أفادت بعض المصادر على منصة إكس أن الصفقة قد تتضمن انتقال بعض لاعبي الهلال بالإعارة إلى الشباب، وتداول المغردون أسماءً مثل محمد جحفلي وعبد الله رديف وحمد اليامي، كما أكدت المصادر الهلالية تحمل الأمير الوليد بن طلال قيمة الصفقة كاملة.

يُشار إلى أن الهلال كثف محاولاته لضم تمبكتي بعد إصابة مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي وغيابه لمدة شهر تقريبًا.

SHAHID