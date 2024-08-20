"أغلق فمك وفز".. لفظ نابي من نجم تشيلسي السابق لكوكوريلا بعد صفعة هالاند!

شن الفرنسي إيمانويل بيتي، لاعب تشيلسي السابق، هجومًا على مارك كوكوريلا، بعد خسارة البلوز أمام مانشستر سيتي (2-0) في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدافع الإسباني قد سخر من هالاند بأغنية عقب تتويج منتخب بلاده ببطولة يورو 2024، وصف فيها النجم النرويجي بأنه "يرتجف" خشية مواجهتهما.

أثبت مهاجم مانشستر سيتي أن هذا ليس هو الحال، عندما تجاهل كوكوريلا في طريقه لافتتاح التسجيل في الفوز 2-0 لحامل لقب البريميرليج في ستامفورد بريدج في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم 2024-25.

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وقال بيتي لـ" Android Poker": "من المحتمل أن يكون تسجيل إرلينج هالاند ضد مارك كوكوريلا بمثابة الثأر، هذا يذكرني بأوقات ما قبل المباريات الكبيرة عندما كنت ألعب وكان بعض اللاعبين يقولون الكثير في المؤتمرات الصحفية".

وأضاف: "في فريقي، قلنا دائمًا ألا نتحدث كثيرًا عن لاعب قبل المباراة وإلا فقد يتحول ذلك إلى سلاح ضدنا، هذا الحديث يمكن أن يحفز لاعب الخصم على تقديم أداء أفضل، كما حدث مع هالاند".

وختم: "في نهاية اليوم، سيقول الناس إن كوكوريلا حصل على ما يستحقه وسيتعلم منه، لكنني وجدت أنه مضحك، في المرة القادمة لا تسخر من خصمك (لفظ نابي) وأغلق فمك واربح المباراة والبطولات وهذا كل شيء، ابق متواضعًا".