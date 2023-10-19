أغرب من الخيال .. فقط الخسارة أمام هولندا تفتح باب "يورو 24" لمنتخب أيرلندا!

موقف غير معتاد في تصفيات يورو 2024.

في واحد من أغرب المواقف ربما في تاريخ كل التصفيات المؤهلة إلى واحدة من البطولات الكروية، أصبح منتخب أيرلندا مطالبًا بالخسارة من هولندا في التصفيات المؤهلة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب أيرلندا عانى من تصفيات سيئة للغاية، ويجد نفسه الآن في المركز قبل الأخير للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، برصيد 6 نقاط قبل مباراة واحدة فقط على نهاية مشواره في التصفيات.

الهزيمة الأخيرة أمام اليونان أكدت مخاوف أيرلندا، المشروعة بالطبع لأن المجموعة تضم هولندا وفرنسا، في عدم تمكنهم من التأهل تلقائيًا عن المجموعة، لكن هناك أمل أخير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2024" تضم مرحلة إضافية، تتكون من أفضل فريقين أداءً من دوري الأمم الذين فشلوا في التأهل تلقائيًا إلى البطولة التي ستقام في ألمانيا منتصف العام المقبل.

ولكي يتأهل منتخب أيرلندا عبر هذا الطريق، فإنه لا يحتاج إلى أكثر من 7 فرق فوقه في تصنيف دوري الأمم التي لم تتمكن من التأهل تلقائيًا.

ونظرًا لأن هولندا يعد واحدًا من تلك الفرق التي تتفوق على أيرلندا، فسيكون من الأفضل لأيرلندا أن يتفوق فريق رونالد كومان على اليونان، التي تصنف تحت المنتخب الأيرلندي في التصنيف العالمي.

ومع ذلك، فإن آمال أيرلندا في التأهل ضئيلة للغاية، ولتحقيق ذلك، يحتاجون إلى خروج ألبانيا أو سلوفاكيا من البطولة، وقد يحتاج هذا سلسلة من النتائج غير المتوقعة.

وبالتالي فإن الخسارة أمام هولندا ستفتح مكانًا إضافيًا في الملحق لمنتخب أيرلندا، ومع ذلك، إذا تمكن من تحقيق الفوز، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيغيب عن البطولة في ألمانيا العام المقبل.

وتغلبت أيرلندا على جبل طارق 4-0 في المباراة قبل الأخيرة بالتصفيات قبل أن تواجه هولندا في المباراة الحاسمة يوم 18 نوفمبر.