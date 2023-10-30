أغرب مما تتوقع .. الكشف عن سبب رفض استئناف النصر ضد عقوبة سلطان الغنام

المدافع أوقف 4 مباريات من لجنة الانضباط

SHAHID

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الأحد الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر ضد العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط على مدافعه سلطان الغنام إثر طرده خلال مواجهة أبها الأخيرة.

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لجنة الانضباط كانت قد أوقفت اللاعب 4 مباريات وغرمته 40 ألف ريال سعودي بسبب تلفظه بلفظ بذيء على مساعد الحكم، وقد تقدم النصر باستئناف ضد العقوبة لكن تم رفضه.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت سبب رفض الاستئناف وهو أغرب مما قد يتوقع أحد، إذ لم تكن عقوبة الإيقاف قابلة للاستئناف من الأساس بل فقط الغرامة المالية وتلك تتطلب توقيع الغنام على الطلب وهو ما لم يحدث.

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن لجنة الاستئناف رفضت الاستئناف النصراوي شكلًا، وأضافت "رفضت لجنة الاستئناف، أمس، طعن النصر من حيث الشكل عملًا بالفقرة “1/3” من المادة “144”، التي تتعلَّق بالقرارات القابلة للاستئناف، وتنصُّ على “الإيقاف لثلاث مباريات أو أقل، دون احتساب الإيقاف التلقائي، أو الإيقاف مدة شهرين، أو أقل”، والفقرة “2” من المادة “145”، وجاء فيها: “يجوز للأندية الاستئناف ضد القرارات التي تعاقب لاعبيها، ومسؤوليها، أو أعضائها، ويجب أن تكون لديها موافقةٌ خطيةٌ من الشخص المعني".

يُشار إلى أن الغنام هو الظهير الأيمن الأساسي للنصر هذا الموسم ويُقدم أداءً مميزًا في دوري روشن ودوري أبطال آسيا.

SHAHID