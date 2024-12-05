أغرب من الخيال.. باريس سان جيرمان يواجه "نبوءة إنريكي" في كأس العالم للأندية!

المدرب الإسباني توقع شيئًا وحدث بالضبط!

تحققت نبوءة الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان حول الفريق الذي سيواجه العاصميين في كأس العالم للأندية 2025.

ورأى البعض أن تصريحات لويس إنريكي تعبر عن رأيه بعدم شفافية قرعة كأس العالم للأندية 2025، كونه سمى فريقًا بعينه سيقع معه الباريسيون.

لكن الأدهى أن ما قاله انريكي قد حصل بالفعل، إذ وقع باريس سان جيرمان مع اتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان انريكي قد قال في تصريحات سابقة: “أعتقد أن كأس العالم للأندية ستكون بطولة جذابة للجميع، أخبريني .. من هو أقوى نادٍ برازيلي مشارك في البطولة؟"، وقد أجابته المراسلة بأنه بوتافوجو المتوج مؤخرًا بلقب كأس ليبريتادوريس.

هنا قال إنريكي "حسنًا، سيضعون بوتافوجو معنا في نفس المجموعة، أستطيع ضمان ذلك".. الأمر الذي أثار عاصفة من ردود الفعل حول وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقوع باريس سان جيرمان حقًا مع بوتافوجو.