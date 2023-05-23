كواليس مثيرة للجدل في النصر قبل مواجهة الشباب

في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من عشاق نادي النصر، في حالة توتر شديدة، بالتزامن مع مراحل الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، قام اثنان من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بتصرفات يُمكن وصفها بـ"المستهترة".

النصر ودع المنافسة على كافة البطولات، في الموسم الرياضي الحالي، مع احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وأي تعثر للعالمي؛ قد يعني ضياع حلم تتويج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وزملاءه بلقب دوري روشن السعودي، ومنحه إلى نادي الاتحاد، بعد غياب 14 سنة، وبالتحديد منذ موسم 2008-2009.

ومن ناحيتهما، لم يهتم البرازيلي أندرسون تاليسكا أو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، ثنائي نادي النصر، بكل ذلك؛ حيث قاما بالانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من مواجهة الشباب الحاسمة.

تاليسكا أصدر أغنيته الجديدة، ونشرها عبر حسابه الفني "sparkoficialtrap" بموقع إنستجرام، وذلك في ليلة مباراة نادي النصر أمام الشباب، في الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ويواجه النجم البرازيلي من الأساس، اتهامات بعدم الاهتمام بمستواه الفني، والتركيز على أعماله الغنائية، وسط صمت كبير من إدارة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر.

بث مباشر لنجم نادي النصر يوم مباراة الشباب

أما ماشاريبوف فتح بثًا مباشرًا من ناحيته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قام بتوجيه رسالة غاضبة، قبل إغلاقه مباشرة.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي نعيم تميم الحكيم عبر حسابه بـ"تويتر": "من العام وأنا أطالب برحيل ماشاريبوف.. لاعب أقل من عادي، حرام يستمر ويحسب عليك أجنبي، خصوصًا أن راتبه بسيط، وتستطيع مخالصته، وتسجيل بديل.. خطأ كارثي ومن أسباب خروج النصر من البطولات".

وانتقد الحكيم، تصريحات آل معمر الذي قال فيها إن النصر يحتاج إلى التوفيق فقط، للتتويج بمسابقة دوري أبطال آسيا، محملًا إياه مسؤولية خسارة الألقاب، بالإبقاء على لاعبين مثل ماشاريبوف، وعدم إكمال احتياجات الفريق.