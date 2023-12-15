اتهموها بتراجع مستواه مع فريقه!

كشف رودريجو دي بول لاعب وسط أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، عن حجم الصعوبات التي مرت بها علاقته العاطفية مع المطربة وعارضة الأزياء الأرجنتينية مارتينا تيني ستوسيل، قبل إعلان انفصالهما.

وتوترت العلاقة بين الطرفين في الفترة الأخيرة، إذ أن المطربة الملقبة بـ" triple T"، تلقت انتقادات لا حصر لها بسبب تراجع مستوى دي بول مع فريقه، ليضع الطرفان حدا لتلك الأجواء بقرار الانفصال.

وخرج دي بول وتيني بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدا أنه "لا يوجد طرف ثالث وراء قرار الانفصال وأن كل شيء كان بسبب جدول أعمالها المزدحم".

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وقال لاعب أتلتيكو مدريد في مقابلة مع قناة "ESPN": "أريد أن أخبرك أننا قررنا إنهاء علاقتنا. عشنا لحظات جميلة جدًا أتيحت لي فيها فرصة التعرف على شخص أحبه وأحترمه كثيرا".

وأضاف دي بول: "كانت تيني تعاني من متاعب كثيرة ومرضت بسبب الضغوط التي تعرضت لها، لم يكن لدي أي وسيلة لحمايتها، سوى المحكمة. هناك بعض الأشياء التي يتعين علينا للأسف كمجتمع تحسينها، ويجب وقف الكراهية المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتعرضت تيني لمضايقات شديدة حتى في مجال عملها، حيث كشف ماجو مارتينو، في تصريحات تليفزيونية، أن أغاني تيني كانت محظورة في أي حفلة يتواجد فيها لاعبو المنتخب الأرجنتيني.