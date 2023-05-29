"سأعود للمنزل" .. نيمار يزيد التكهنات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

مستقبل نيمار مع باريس على المحك

أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، التكهنات حول مستقبله مع نادي العاصمة الفرنسية؛ فحين سُئل عن العروض لم يكن نفيه للرحيل أو تأكيده واضحًا.

وغاب نيمار عن احتفالات فريقه بالفوز بالدوري الفرنسي أمام مضيفهم ستراسبورج، يوم السبت، لغيابه عن الفريق منذ فبراير الماضي للإصابة.

لكن ما أثار جمهور فريقه هو وجود يوم الأحد، اليوم التالي للتتويج، في سباق موناكو للفورمولا 1 لمساندة صديقه الإنجليزي لويس هاميلتون "سعيد للغاية بالاستفادة من يوم عطلتي. أدعم ريد بول وصديقي لويس هاميلتون".

وسُئل نيمار من قبل الإعلام البرازيلي تحديدًا قناة "Band" عن مستقبله مع باريس وإمكانية مغادرته للنادي تحديدًا لتشيلسي أو مانشستر يونايتد لكنه لم ينف أو يؤكد رحيله واكتفى بالابتسامة "اليوم أنا هنا في موناكو وبعد ذلك سأعود لمنزلي".

ويمتد عقد نيمار مع باريس حتى صيف 2025 لكن شائعات رحيله عن الفريق قوية خاصة بعد مسيرات جمهور باريس خارج منزله التي تطالبه فيها بالرحيل، مع ظهور أسماء بعض من الفرق الإنجليزية كتشيلسي ومانشستر يونايتد ترغب في التعاقد معه، لكن ليس من بين الأسماء آرسنال الفريق اللندني الذي يشجعه لويس هاميلتون صديق نيمار.