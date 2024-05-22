"أعمل ليل نهار" .. لؤي ناظر يحمس جماهير الاتحاد قبل الانتخابات!

شاهد ما قاله المرشح على رئاسة الاتحاد

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حرص لؤي ناظر المرشح على منصب رئيس نادي الاتحاد، على توجيه رسالة حماسية إلى جماهير النمور، وذلك في ظل اقتراب انتخابات النادي.

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وكان ناظر قد أعلن رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أنه قرر الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، في الانتخابات المقبلة.

ونشر ناظر تغريدة اليوم الأربعاء عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يؤكد خلالها على أنه يعمل ليل نهار من أجل إسعاد جماهير الاتحاد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "شغال ليل نهار، شغال ليل نهار، شغال ليل نهار، منكم، وإليكم، ومن أجلكم، أنا الاتحاد".

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ويحظى لؤي ناظر بدعم كبير من جانب جماهير الاتحاد، بالإضافة إلى أنمار الحائلي الرئيس الحالي للعميد، ونائبه أحمد كعكي، بعدما أعلن الثنائي بشكل رسمي دعمه.

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