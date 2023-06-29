أعلى من جوارديولا .. تفاصيل العرض السعودي الضخم الذي رفضه مورينيو !

فرصة مغرية رفضها المدرب البرتغالي

رفض جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي رغم العرض الضخم الذي تلقاه هذا الصيف.

نادي الهلال السعودي يبحث عن مدرب جديد وتفاوض مع ماسيميليانو أليجري الذي رفض المهمة، ولكن قبل التوجه نحو مدرب يوفنتوس كان مورينيو هو الأولوية والهدف الأساسي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن الهلال تقدم بعرض ضخم للاستعانة بخدمات مورينيو، يحصل فيه على 30 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو العرض الذي كان سيجعله في المركز الثاني من بين أعلى المدربين راتبًا في العالم.

وكان سيصبح وقتها مورينيو خلف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يحصل على 34.74 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي كان سيتفوق فيه على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي يتقاضى 22 مليون يورو سنويًا.

ومع ذلك قال رومانو إن المدرب البرتغالي رفض تدريب الهلال مفضلًا البقاء في أوروبا للتركيز على مشروعه الحالي في روما.

يذكر أن مورينيو قاد روما للحصول على لقب دوري المؤتمر الأوروبي في موسمه الأول مع الذئاب، وتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام إشبيلية في مايو الماضي.