“أعاد اكتشاف نفسه”.. أسطورة ليونيل ميسي يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2026

الأسطوري كان قد قاد الأرجنتين للفوز بمونديال 2022

تحوم الشكوك حول قدرة ليونيل ميسي التواجد مع منتخب الأرجنتين للحفاظ على لقب كأس العالم خلال النسخة القادمة والتي ستُنظم في أمريكا والمكسيك وكندا صيف 2026، ولكن يبدو أن تلك الشكوك لا تُساور النجم الذي يعتبره لاعب إنتر ميامي أسطورته الحية!

نتحدث عن خوان رومان ريكلمي، الذي وصفه ميسي مرارًا بأسطورته في عالم كرة القدم، والذي أكد على ثقته التامة بتواجد صاحب القميص رقم 10 مع راقصي التانجو في النسخة القادمة من المونديال للدفاع عن اللقب الذي أحرز في قطر خلال شتاء 2022.

ريكيلمي وصف ميسي بأنه أعاد اكتشاف نفسه في إنتر ميامي، الذي انضم له بداية الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان وفضله على الهلال السعودي، مضيفًا لقناة AZZ "ميسي يُعيد اكتشاف نفسه في إنتر ميامي، لا أحد يعلم ما الذي يمكنه فعله، وليس لدي أي شك في أنه سيلعب في النسخة القادمة من كأس العالم. هو مطالب باللعب، ونحن جميعًا سندعمه للقيام بذلك، أنا لا أضايقه كثيرًا لكننا نتحدث كثيرًا ولهذا السبب أعتقد أنه سيلعب".

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أتم "هو في حالة جيدة جدًا، هو غير طبيعي ويُحب المنافسة حقًا، لقد فاز بالكثير ومازال قادرًا على الفوز".

يُشار إلى أن ميسي عاد للعب مع فريقه خلال مواجهة فيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، وقد احتفل بتلك المناسبة بإحراز هدفين وصناعة ثالث.