أطلقت اسمه على حيوان.. حديقة نابولي تكرم لوكاكو بطريقة غريبة!

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يقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مستويات مميزة مع نادي نابولي هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وكان لم شمل لوكاكو مع كونتي ناجحًا حتى الآن، حيث سجل النجم البلجيكي 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بجميع المسابقات، ليجد نابولي نفسه على بعد 4 نقاط من صدارة الكالتشيو.

وحصل لوكاكو على تكريم خاص من حديقة حيوان "Lo Zoo di Napoli"، حيث أطلقت اسمه على شبل جاكوار مولود حديثًا.

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ونشرت الحديقة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة للشبل الصغير، وعلقت عليها: "اليوم نحتفل بإنجاز جديد في حديقة حيوانات نابولي!، ولد روميلو، وهو صغير جاكوار أسود ساحر نود أن نقدم لكم إياه احتفالًا بأكثر الأيام رعبًا في السنة".

وأضافت: "الحديقة قريبة من الملعب، ونحن جميًعا من كبار مشجعي كرة القدم، إنه تكريم لنابولي وأمنية بحظ سعيد لهذا الموسم".

ويحقق نابولي حاليًا سلسلة انتصارات من 6 مباريات، علمًا بأن الفريق يستعد لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي الممتاز غدًا الأحد.