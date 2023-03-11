المشجعون الفرنسيون لا ينسون هذه اللقطة

لا تزال أصداء كأس العالم حاضرة في كرة القدم العالمية، وبين جماهير المنتخبات التي لن تنسى أبدًا ذكريات تلك البطولة الأهم في هذه الرياضة.

مباراة إنجلترا وفرنسا والتي أهدر فيها هاري كين ركلة جزاء وأطاح بها بعيدًا للغاية عن المرمى، في بال العديد من مشجعي الفريقين.

منصة "فيدي دي لا لوز" الفرنسية المهتمة بنشر الفيديوهات واللقطات المصورة ذات الصلة بعالم الرياضة ولكن في إطار طريف، قامت بعمل مبادرة مع الفنان الكوميدي الفرنسي بيير أنطوان داميكور.

داميكور زار لندن وأمسك بكرة ثم قام بتعليق لافتة مكتوب عليها وهو يرتدي بدلة فضاء في إشارة إلى أنه جلب الكرة من الفضاء: "هاري كين.. هذه الكرة لك" في إشارة إلى الكرة التي ذهبت بعيدًا والتي صوبها المهاجم الإنجليزي.

وكتب داميكور: "حينما تذهب في مهمة إلى لندن.. عليك أن تترك بصمة"، أما حساب المنصة فكتب: "لقد وصلنا إلى لندن من أجل منح كرة هاري كين إليه والتي صوبها في ربع نهائي كأس العالم".

ومن المؤكد أن الكرة التي أمسك بها داميكور لم تكن كرة كأس العالم "الرحلة" وبذلك فهي مجرد لفتة كوميدية قام بها الفرنسي لا أكثر.