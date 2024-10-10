"أشعر بالغثيان!".. صديق يورجن كلوب ينفجر في وجه منتقدي قرار العودة

مدرب ليفربول السابق يثير الجدل بقراره..

دافع الألماني الأمريكي ديفيد فاجنر مدرب نورويتش سيتي المقال الموسم الماضي، ومدرب بوروسيا دورتموند الرديف سابقًا، عن المدرب الألماني يورجن كلوب والذي تولى منصبًا رياضيًا جديدًا متعلقًا بإدارة كرة القدم في شركة "ريد بول".

وكانت قد أعلنت شركة ريد بول أمس الأربعاء تعيين الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، في منصب "رئيس لكرة القدم العالمية بالشركة التي تضم أندية عديدة من بينها لايبزيج ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورج".

وتلقى المدرب الالماني انتقادات لاذعة على هذه الخطوة، التي رأوا أنها لا تناسب المكانة التي غادر بها كلوب ليفربول نهاية الموسم الماضي.

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وقال فاجنر في تصريحات لقناة سبورت 1 الألمانية: "أستطيع أن أتفهم أولئك الذين ربما أرادوا شيئًا مختلفًا عن القرار الذي اتخذه، لكنني أدين أي شخص ينتقد كلوب بسبب هذا القرار. إن تلك الانتقادات تجعلني أشعر بالغثيان".

وأردف: "قرار يورجن كلوب لن يجعله أفضل أو أسوأ في أي شيء، ما حققه سيظل كما هو دون أن يغير قراره الأخير أي شيء، وأستهجن تشكيك الناس في قيم كلوب لمجرد أنه قرر العمل في منظومة متميزة!".

يذكر أن علاقة صداقة قوية تربط بين كلوب وفاجنر، فقد لعبا معًا في ماينز بدوري الدرجة الثانية الألماني، كما أن كلوب اختار فاجنر ليكون مرافقا له خلال حفل زفافه.