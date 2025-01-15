"أشعر بالامتنان".. أول رد فعل من ابنة بيب جوارديولا على انفصاله عن والدتها!

"مدمن العمل" لا يستطيع منح نفس الطاقة لأهل بيته!

تحدثت ابنة بيب جوارديولا، ماريا، عن انفصال أبيها عن والدتها كريستينا سيرا بعد 30 عامًا من العلاقة التي كان الحب واضحًا فيها.

وقالت ماريا جوارديولا في تصريحات لمجلة "فانيتي فير": "لقد منحني اتباع والدي حول العالم لمشاهدة المباريات ذكريات خاصة وجمع العائلة معًا".

وأضافت: "أشعر بالامتنان الشديد للتجارب التي مررت بها، على الرغم من أنها كانت تحديًا في بعض الأحيان، إلا أن والدي جعلا الانتقال أسهل وساعداني وإخوتي في الاستفادة من الفرص.

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لقد نشأت ماريا (24 عامًا)، التي لديها شقيقان أصغر سنًا هما ماريوس (22 عامًا) وفالنتينا (17 عامًا)، وهي تتنقل من مدينة إلى أخرى، بفعل ظروف والدها، ولدت في برشلونة قبل أن تنتقل إلى روما ونيويورك وميونخ ومانشستر والآن لندن.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" عن مصدر مقرب لها أن الانفصال جرى بسبب أن جوارديولا "مدمن عمل تمامًا" الأمر الذي أثر على علاقتهما بشكل كبير.