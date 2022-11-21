أسود ميلان يجتمعون .. إبراهيموفيتش يقتحم عالم كرة المضرب!
هيثم محمد
9:33 ص غرينتش+2 21/11/2022
اقتحم زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، بطولة ATP الدولية لكرة المضرب من أجل إرسال التهاني لنوفاك ديوكوفيتش على تتويجه باللقب.
وتُوج "نولي" بالبطولة مساء الأحد عقب فوزه بمجموعتين مقابل لا شيء على النرويجي كاسبر رود، وهي بطولته السادسة.
وعقب اللقاء، اقتحم "إبرا" غرف الملابس مع زوجته من أجل لقاء لاعب كرة المضرب الصربي الشهير والحديث معه حول تتويجه.
ورحب ديوكوفيتش بالصربية بنجم الروسونيري والتقط صورة تذكارية معه بحضور كأس البطولة التي حملها إبراهيموفيتش.
Champion vibes only 🏆 @Ibra_official 🤗 @DjokerNole #NittoATPFinals | @acmilan pic.twitter.com/PMsuwHVd6e— ATP Tour (@atptour) November 20, 2022
يذكر أن ديوكوفيتش مشجع كبير وقديم لميلان، وشوهد في أكثر من مناسبة يحضر تدريبات الفريق ويرتدي قميصه.