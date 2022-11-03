أسوأ وقت للإصابة.. ضربة هجومية موجعة لألمانيا قبل كأس العالم!

أحمد جمال
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Sane Müller Werner GermanyGetty
كأس العالمألمانياتيمو ويرنرلايبزيجدوري أبطال أوروبا

المانشافت يفقدون واحدًا من أهم عناصرهم

أعلن نادي لايبزيج الألماني تفاصيل صادمة لمشجعيه والأهم لمشجعي منتخب ألمانيا حول العالم وذلك بشأن إصابة نجمه البارز تيمو فيرنر.

وخرج فيرنر بداعي الإصابة من مباراة لايبزيج أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 4-0 وتأهله وصيفًا لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء بيان لايبزيج كالتالي: "أصيب تيمو فيرنر على مستوى الكاحل الأيسر في مباراة شاختار دونيتسك".

وأضاف البيان: "لسوء الحظ، فحوصات اليوم في لايبزيج أشارت إلى وجود مشاكل في أربطة الكاحل، تيمو فيرنر بناء على ذلك سيغيب حتى نهاية العام".

GER ONLY Timo Werner RB Leipzig 2022Imago Images

بذلك، يكون تيمو فيرنر أحدث المنضمين لضحايا المانشافت في مونديال 2022، إضافة إلى هوفمان الذي بات اسمًا لامعًا في الفريق الألماني خلال السنوات الأخيرة ومع شكوك حول حالة ماركو رويس نجم دورتموند.

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