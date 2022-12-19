"أسوأ بطولة كأس عالم" .. أخت رونالدو تتجاهل ميسي!

أخت رونالدو تعترف بأحقية الأرجنتين بكأس العالم 2022.

واصلت كاتيا أفيرو أخت كريستيانو رونالدو هوايتها في إثارة الجدل عندما يتعلق الأمر بمناقشة المباريات الكبيرة التي يشارك فيها المهاجم البرتغالي أو مُنافسيه.

على الرغم من أن معظم مشجعي صاحب القميص رقم 7 لم يرغبوا في فوز ليونيل ميسي والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 على حساب فرنسا، إلا أن أخت رونالدو شاهدت المباراة واستمتعت بالتعادل المُذهل 3-3، الذي شهد انتصار راقصي التانجو بعد ذلك (4/2) بركلات الترجيح.

وكتبت أفيرو في قصتها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كانت هذه أسوأ بطولة كأس عالم على الإطلاق، لكن لحسن الحظ أنها أعطتنا نهائيًا رائعًا".

وأضافت: "يا لها من مباراة مبروك للأرجنتين".

لم تذكر شقيقة كريستيانو، قائد الأرجنتين ميسي بالرغم من ظهوره في الصورة التي شاركتها على حسابها بجوار كيليان مبابي، وخصصت كلامها للثناء على مبابي فقط.

حيث كتبت عن مبابي: "هذا الفتى غير واقعي، ينتظره مستقبل مضيء، إنه لا يصدق".